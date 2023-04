Piantedosi “Opporsi alla mafia è il presupposto di una società sana”

"Non saremo liberi se celebriamo la Liberazione solo come un fatto storico. La memoria è il pungolo che orienta le nostre azioni". Lo dice il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, a Castelvetrano (Trapani) in occasione del 78esimo anniversario della Liberazione. sat/ (fonte video: Viminale)