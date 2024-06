Piantedosi “Ennesima strage migranti ci addolora, fermare trafficanti”

ROMA (ITALPRESS) - Le ultime stragi di migranti in mare "ci addolorano tantissimo. Sono vicende che ci addolorano e che ci motivano ancora di più ad adottare le misure che stiamo cercando faticosamente di sostenere insieme ai partner europei per evitare che la vita delle persone sia affidata alla crudeltà dei trafficanti". Lo ha detto il ministro dell'interno Matteo Piantedosi a margine dell'evento a Milano per i 50 anni del Giornale. "L'unica è evitare che ci siano queste partenze affidate ai trafficanti di esseri umani", ha aggiunto. xh7/col3/gtr