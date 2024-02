ROMA (ITALPRESS) – “Va respinta ogni suggestione che vi sia un disegno del governo per reprimere il dissenso politico e che questo disegno sia eseguito dalle Forze di Polizia. Non vi è e mai vi potrà essere alcuna direttiva ministeriale in tal senso e neanche indicazioni volte a cambiare le regole operative di gestione dell’ordine pubblico”. Così il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, nel corso del Question Time alla Camera.

“La difficile azione delle Forze di Polizia è orientata unicamente a garantire che manifestazioni pubbliche si svolgano in condizioni di piena sicurezza. Auspico che non vi sia la tentazione da parte di alcuno di trascinare nel conflitto politico il lavoro delle Forze di Polizia”, aggiunge.

