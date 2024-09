Piano City Palermo, Taskayali “Un festival estremamente eterogeneo”

PALERMO (ITALPRESS) - "Un festival estremamente eterogeneo, con la musica che spazia dalla classica alla contemporanea fino al pop: è molto particolare soprattutto la commistione tra pianoforte ed elettronica, simbolo di un nuovo genere che sta emergendo in Europa". Così il pianista e compositore italiano, Francesco Taskayali, a margine della presentazione di Piano City Palermo, in programma dal 20 al 22 settembre in molteplici luoghi della città. Oltre 40 i concerti dall'alba al tramonto e tanti i generi musicali coinvolti. Il compositore si sofferma poi sulla scelta dei luoghi, definendola "molto particolare: avere la possibilità di suonare all'Orto botanico è un'esperienza che per un compositore è fonte di grande ispirazione; abbiamo anche un concerto in carcere, un altro al Molo Trapezoidale. Credo che, soprattutto per i più giovani, non ci siano così tante occasioni per esibirsi: questo sarà un ricordo che si possono portare dietro per il resto della vita". xd8/vbo/gtr