Piano City Palermo, Cannella “Coniuga musica e splendide location”

PALERMO (ITALPRESS) - "Piano City è una manifestazione importantissima per due motivi. Consente a tanti giovani artisti di esibirsi in città e accende i riflettori su luoghi di Palermo sia ben noti, sia riqualificati dalle attività musicali: è un appuntamento che coniuga la realtà musicale-artistica e le nostre splendide location, più tutti quei luoghi che hanno un valore significativo per la storia cittadina". Così il vicesindaco e assessore comunale alla Cultura, Giampiero Cannella, a margine della presentazione di Piano City Palermo, in programma dal 20 al 22 settembre in molteplici luoghi della città. Oltre 40 i concerti dall'alba al tramonto e tanti i generi musicali coinvolti. xd8/vbo/gtr