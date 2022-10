Philips punta sulla sostenibilità, obiettivo produzione a rifiuto zero

"Entro il 2025 vogliamo diventare un'azienda che abbia il 100% di consumo energetico interamente derivante da rinnovabili". A dirlo - in un'intervista di Barbara Millucci per l'Agenzia Italpress - Andrea Celli, amministratore delegato di Philips Italia. La multinazionale sta lavorando anche sull'economia circolare: "Vogliamo che la nostra produzione diventi presto a rifiuto zero", afferma Celli. fsc/abr/gtr