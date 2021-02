NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Senza Irving e Durant, i Nets cadono a Philadelphia nella super sfida per il vertice della Eastern Conference: i 76ers, trascinati da Embiid (33 punti) ed Harris (21) si sono imposti per 124-108. A Brooklyn non basta Harden (26 punti, 10 assist e 8 rimbalzi). Sempre a Est, nella notte Nba si registra il comodo successo di Milwaukee contro Cleveland: 124-99 il finale con 24 punti, 11 rimbalzi e 5 assist di Antetokounmpo. Successo largo anche per i Bulls con Lavine sugli scudi (39 punti) contro Orlando: 118-92. Sorride Atlanta dopo tre sconfitte di fila: Young ha festeggiato il suo ritorno in campo mettendo a segno 28 punti e 13 assist contro Toronto (132-121 il risultato), ben supportato da Capela (26 punti, 12 rimbalzi). Buona la prova di Danilo Gallinari, che nei 24’34” in campo infila 14 punti, 5 rimbalzi e 4 assist.

Un super Curry (57 punti) non basta a Golden State, Doncic (42 punti, confermato il record personale, e 11 assist) trascina Dallas al successo per 134-132. Per i Mavericks interrotta una striscia di sei sconfitte consecutive in casa.

Sono serviti due overtime ai Lakers per avere la meglio su Detroit. I campioni in carica, che hanno dilapidato un vantaggio di 17 punti alla fine del terzo tempo, si sono affidati ancora una volta a LeBron James: 33 punti, di cui 8 nel secondo supplementare. Ci pensa DeMar Rozan (30 punti, 8 rimbalzi e 7 assist) a regalare a San Antonio di resistere all’assalto di Houston: 111-106 il risultato finale in favore degli Spurs. Terzo successo di fila per i New Orleans Pelicans (Nicolo Melli non entrato): 118-109 contro Memphis grazie soprattutto a Williamson (29 punti) e Ingram (27, più 12 rimbalzi). Successo sul filo dei Thunder di Gilgeous-Alexander (autore di 31 punti) contro Minnesota (120-118): impressionante Oklahoma nei primi due tempi, chiusi con 83 punti realizzati.

Malgrado il solito immenso Jokic (50 punti, nuovo record a pochi giorni di distanza dai 47 messi a segno contro Utah), altra sconfitta per i Nuggets, ko a Sacramento. Il pivot serbo ha dominato a lunghi tratti, ma i Kings, alla sesta vittoria nelle ultime sette partite, l’hanno spuntata con le prove di Barnes (28 punti) e Fox (24). Successo casalingo infine per i New York Knicks: 110-99 contro Portland.

