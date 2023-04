Pezzini “Risorse per aziende energivore che puntano sull’innovazione”

Pezzini “Risorse per aziende energivore che puntano sull’innovazione”

"In Italia sono circa 800 le cosiddette aziende energivore, in Europa 12.600: il programma Hard To Abate mira alla decarbonizzazione attraverso il finanziamento di progetti innovativi": a dirlo Antonello Pezzini, della segreteria tecnica del ministero della Sicurezza energetica, tra i relatori della V edizione delle Giornate dell'Energia a Misterbianco (Catania). xd9/fsc/gsl