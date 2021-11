ROMA (ITALPRESS) – Con la vittoria dell’equipaggio Nucita-Nucita al 12° Rally Liburna Terra, Peugeot si aggiudica il trofeo costruttori del Campionato Italiano Rally 2 Ruote Motrici di questa stagione. Una vittoria che segue quella del campionato piloti ottenuta qualche settimana fa dalla coppia di piloti siciliani alla guida della Nuova Peugeot 208 Rally 4 ufficiale. Un’auto che ha saputo raccogliere il pesante testimone dalla precedente generazione di 208, la R2B con motore 1.6 aspirato, e che ha debuttato la scorsa stagione vincendo subito il campionato. Anche in questo 2021 la situazione si ripete, vincendo il campionato piloti e quello costruttori. Una conferma ulteriore della superiorità della nuova vettura del Leone anche sui campi di gara nazionali e perfetto coronamento di una stagione concentrata, ma ricca di grandi soddisfazioni per tutto il team ufficiale Peugeot, come sempre supportato dalla F.P.F. Sport di Fabrizio e Michele Fabbri. Con 4 vittorie (Ciocco, Sanremo, San Marino, Liburna) su 5 gare disputate, il titolo costruttori è stato il perfetto coronamento di una stagione complessa ma ricca di soddisfazioni.

