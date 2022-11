PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Peugeot annuncia, con effetto dal 1° novembre, l’ingresso di Valerie Candeiller alla Direzione della Comunicazione Globale del Marchio del Leone, a diretto riporto di Phil York, Direttore Marketing e Comunicazione Mondo.

Valerie Candeiller sarà responsabile dell’elaborazione della strategia di comunicazione del marchio Peugeot, della creazione di collaborazioni di brand, del marketing esperienziale e delle opportunità di attivazione del Marchio del Leone. “Valerie porta con sè una grande esperienza nella trasformazione della percezione del Marchio attraverso il marketing e la comunicazione. La sua immaginazione e la sua inventiva saranno essenziali per comunicare il “Power of Allure” alla stampa e ai clienti. La sua agenda, fin dal primo giorno, sarà piena di numerosi modelli elettrificati e momenti emblematici di motorsport”.

Valerie si unisce a Stellantis con 25 anni di esperienza nel campo della comunicazione e del marketing a livello aziendale su diversi marchi. Recentemente Valerie è stata vicepresidente di Dacia Marketing Communications. In precedenza, ha ricoperto diversi incarichi in seno al Gruppo Renault nei settori della comunicazione, della gestione di eventi, della pubblicità, del marketing digitale e del prodotto.

foto: ufficio stampa Stellantis

(ITALPRESS).