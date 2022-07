ROMA (ITALPRESS) – Il momento è arrivato: Peugeot 9X8 debutta nel Campionato del Mondo Endurance, con la 6 Ore di Monza come prima sfida. Un atteso ritorno quello della Casa del Leone in una categoria alquanto competitiva, in cui Peugeot punta a ribadire la sua storica vocazione all’innovazione. Il 10 luglio l’attenzione di tutto il pubblico sarà puntata sull’audace ambizione della Peugeot 9X8: una Hypercar che da tempo sta facendo tanto parlare di sè per le sue coraggiose soluzioni tecnologiche, prima fra tutte l’assenza dello spoiler posteriore. Monza si tingerà dei colori Peugeot ed accoglierà la prima uscita assoluta di Nuova Peugeot 408 che farà un giro inaugurale della pista poco prima dell’inizio della gara scortata da tre Peugeot 308 che riprodurranno la bandiera italiana. Il pubblico che accorrerà a Monza potrà anche visitare la Fan Zone, ove si potrà interagire col Brand, incontrare i piloti durante alcune sessioni di autografi, acquistare il merchandising ufficiale Peugeot Sport e vedere dal vivo alcuni modelli della gamma elettrificata Peugeot con livrea 9X8. Paul Di Resta (GBR), Loic Duval (FRA), Mikkel Jensen (DEN), Gustavo Menezes (USA/BRA), James Rossiter (GBR) e Jean-Eric Vergne (FRA) sono i 6 piloti ufficiali che guideranno le 9X8 #93 e 9X8 #94 e daranno un volto alla sfida che accenderà la passione del prestigioso Autodromo di Monza, tempio italiano della velocità per antonomasia.

