BRUXELLES (ITALPRESS) - "Guardando le rivendicazioni degli agricoltori, ci accorgiamo che sono molto simili alle nostre; si lamentano per l'aumento dei costi dovuti alla transizione ecologica, che richiede anche a loro grandi investimenti nella riduzione dei fertilizzanti, ma anche a noi che richiede di cambiare totalmente il modo in cui produciamo i prodotti". Così il presidente di Petcore Europe Antonello Ciotti in merito ai grandi cambiamenti che stanno interessando il mondo degli imballaggi durante l'evento che ha visto protagonista proprio Petcore.