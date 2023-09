PAVIA (ITALPRESS) – A poche ore dalla protesta davanti alla sede dell’Azienda per la tutela della salute di Pavia, dove alcune centinaia di attivisti e cittadini hanno manifestato il loro dolore per la soppressione dei 9 maiali del rifugio Cuori liberi di Sairano, è stato diffuso in rete un video shock sulla morte del maialino Pumba, avvenuta proprio per mano dei veterinari dell’Ats pavese. “Il video – spiega Sara d’Angelo della Rete dei Santuari di animali liberi – è stato ripreso da una telecamera nascosta da Essere Animali all’interno del rifugio e mostra le immagini strazianti di Pumba, un maialino di cinque anni in perfetta salute che all’arrivo dei veterinari scodinzola credendo di trovarsi con persone amiche, come quelle che di solito frequentano il rifugio, ma appena intuisce il pericolo inizia a indietreggiare. Cerca di scappare in tutti i modi per sottrarsi ai suoi aguzzini e infine, braccato e ormai terrorizzato, si rifugia nella casetta che lui è abituato a considerare un rifugio sicuro e che si trasformerà invece in una trappola. Subito viene chiuso all’interno dopodichè due veterinari entrano con le siringhe: lacerante e spaventoso è il grido che si alza a quel punto da dentro la casetta e che poi, lentamente, si spegne, insieme alla vita di Pumba. I veterinari, infine, portano via il suo corpo senza vita trascinandolo a più mani e tirandolo con una corda, per poi buttarlo, come un sacco di immondizia, sulla ruspa che lo getta nel camion dei rifiuti. Il video è reso ancora più impressionante dall’audio, da quell’urlo senza speranza, suono di puro terrore che si imprime nella mente come un chiodo e non esce più”.(ITALPRESS).

Foto: Rete santuari di Animali liberi