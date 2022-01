Peste suina, comandante forestale Stazzano “Nessun pericolo per uomo”

"La peste suina africana è una malattia virale che colpisce i suini domestici e i cinghiali. Non è pericolosa per l'uomo". Lo dice il maresciallo ordinario Nadia Brero, Comandante della Stazione CC Forestale di Stazzano (Alessandria). "Si trasmette da animale infetto ad animale sano - aggiunge- ma anche tramite materiali contaminati, per questo è importante che il cittadino sia consapevole del fatto di poter essere un vettore, per esempio con le suole delle scarpe". mgg/