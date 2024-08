Pesi, Pizzolato “Una medaglia olimpica non si metabolizza mai”

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) - "Avevamo lavorato per un altro colore, ma una medaglia olimpica è pur sempre una medaglia. Due Olimpiadi, due medaglie: non è da tutti. Una medaglia olimpica non si metabolizza mai, provo ancora un po' di rabbia, ho sudato per molto di più. Si poteva fare meglio, ma sono contento di far parte di questa grande famiglia". Lo ha dichiarato Antonino Pizzolato, medaglia di bronzo nel sollevamento pesi 89 chili ai Giochi di Parigi. pia/glb