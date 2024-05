Perrini “Collaborazione geologi-ingegneri estremamente importante”

PALERMO (ITALPRESS) - "Ingegneri e i geologi hanno molto in comune. Noi dobbiamo operare per salvaguardare il territorio dagli eventi sismici, dalle alluvioni, dalle frane: i geologi sono fondamentali per darci quelle informazioni che servono per una progettazione tranquilla, serena e basata su dati che solo loro ci possono fornire". Così Domenico Perrini, presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, a Palermo per il congresso Nazionale dei geologi. xd6/sat/gsl