MOST (REPUBBLICA CECA) (ITALPRESS) – La seconda giornata del round ceco di Superbike si conclude dopo quattro gare piene di azione, in cui le protagoniste sono state le soluzioni di gamma Pirelli. Il fine settimana all’Autodrom Most è stato dominato dalle vittorie di Yamaha e Kawasaki. Toprak Razgatlioglu (Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK / Yamaha YZF R1) è il protagonista di una intensa Superpole Race, caratterizzata nella prima metà di gara dal duello tra l’alfiere di Yamaha e il campione del Mondo in carica Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team WorldSBK / Kawasaki ZX-10RR), che negli ultimi giri si trova invece a battagliare con Scott Redding (ARUBA.IT Racing – Ducati / Ducati Panigale V4 R). Quest’ultimo si aggiudica invece il gradino più alto del podio in Gara 2, seguito da Razgatlioglu e Rea. La corsa al titolo iridato nella classe WSBK è ancora ampiamente aperta e vede Rea primo con 266 punti, il pilota turco di Yamaha secondo a soli tre punti di distanza, e terzo Scott Redding di Ducati a meno cinquanta punti.

Il weekend di gara di Most ha permesso a Pirelli di raccogliere importanti feedback sui suoi pneumatici di gamma in questo circuito inedito al campionato delle derivate dalla serie e si ritiene altamente soddisfatta delle performance. Nella classe regina, sono state confermate le performance della super morbida di gamma SCX (opzione A) sia nella Superpole Race, utilizzata da tutti i piloti in griglia, che in Gara 2, dove è stata utilizzata da 21 su 23 piloti. Nella Superpole Race tutti i piloti in griglia si sono affidati per il posteriore alla soluzione super morbida di gamma SCX (opzione A). Per quanto riguarda la scelta dell’anteriore, la soluzione più popolare è stata la SC1 di gamma (opzione B) utilizzata da ben sedici piloti in griglia. Hanno preferito la soluzione anteriore SC1 di sviluppo (opzione A) i piloti Tom Sykes, Leon Haslam, Michael Ruben Rinaldi, Alex Lowes, A’lvaro Bautista, Chaz Davies e Kohta Nozane. In Gara 2 i piloti hanno effettuato dei cambi rispetto a Gara 1, principalmente al posteriore dove la quasi totalità della griglia ha scelto di gareggiare con la soluzione SCX (opzione A), eccezion fatta per Jonathan Rea e Jayson Uribe che hanno preferito invece la soluzione SC0 di gamma (opzione B). All’anteriore, sedici piloti tra i 23 in griglia hanno confermato, oppure cambiato rispetto alla soluzione scelta in Gara 1, per la soluzione morbida SC1 di gamma (opzione B). Sette i piloti che hanno mantenuto la scelta della soluzione SC1 di sviluppo A0508: Tom Sykes, Alex Lowes, Alvaro Bautista, Leon Haslam, Michael Ruben Rinaldi e Kohta Nozane. Nella gara del WorldSSP per l’anteriore i piloti all’unanimità si sono affidati alla SC1 di gamma (opzione A) mentre al posteriore molti hanno preferito la SC0 di gamma (opzione B) che ha ottenuto le preferenze di venti piloti, mentre gli altri hanno utilizzato la SCX di gamma (opzione A).

(ITALPRESS).