ROMA (ITALPRESS) – Opel ha presentato il nuovo Grandland, il Suv sportivo, elegante e dotato di comandi intuitivi e tecnologie innovative. Grazie al Pure Panel completamente digitale, il nuovo modello offre un’esperienza di guida completamente diversa. Monta inoltre tante tecnologie e sistemi di assistenza alla guida che fino ad ora si trovavano esclusivamente in veicoli di segmenti superiori. In particolare i fari attivi IntelliLux Led Pixel con ben 168 elementi Led in totale. La tecnologia proveniente da Opel Insignia, l’ammiraglia di Opel, debutta sul Suv top di gamma del marchio tedesco e definisce nuovi standard nel settore di mercato di Opel Grandland. Lo stesso vale per il sistema Night Vision, che debutta per la prima volta su una Opel. Il sistema rileva pedoni e animali al buio fino a 100 metri di distanza, avvertendo chi si trova al volante. Il sistema semi-attivo Highway Integration Assist posiziona Opel Grandland al centro della propria corsia e mantiene la distanza rispetto al veicolo che precede. Progettato e prodotto in Germania, il nuovo Opel Grandland si distingue anche per l’Opel Vizor, il nuovo volto del marchio. Proseguendo con la strategia di elettrificazione di Opel, le versioni plug-in hybrid garantiscono l’accelerazione di una vettura sportiva e la possibilità di guidare a zero emissioni, grazie ai motori elettrici e alla frenata rigenerativa. La piattaforma multienergia è particolarmente flessibile e consentirà agli acquirenti di Opel Grandland di scegliere il sistema di propulsione preferito, dagli efficienti motori diesel e benzina alle versioni elettriche plug-in hybrid. L’estetica della vettura è caratterizzata dalle tipiche linee nette. L’Opel Vizor si allunga su tutto l’anteriore, mentre la filosofia della bussola si ritrova anche al posteriore. Altre particolarità sono date dai paraurti e dai pannelli laterali, ora verniciati in colore carrozzeria e dagli skidplate sottoscocca in nero lucido o silver. Il nuovo Opel Grandland è disponibile anche nella caratteristica versione con tetto bicolore. Opel annuncerà i prezzi e aprirà gli ordini della nuova ammiraglia SUV tra qualche settimana.

