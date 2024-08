LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Secondo i dati diffusi da Eurostat, i laureati maltesi sono quelli che in Europa hanno maggiori probabilità di trovare lavoro immediato, con quasi il 96% che trova lavoro entro tre anni dalla fine degli studi.

Il tasso di occupazione dei laureati a Malta è rimasto elevato per gran parte di questo secolo, ma è sceso al di sotto della soglia del 90% per la prima volta in due decenni nel 2021 e nel 2022, poichè i tassi di occupazione dei laureati sono diminuiti in tutta Europa in seguito al Covid-19. Nel 2023 questo valore è tornato al massimo storico del 95,8%, ben al di sopra della media europea dell’83,5% e appena al di sopra dei Paesi Bassi, al secondo posto. Malta rimane l’unico paese del Mediterraneo o dell’Europa meridionale a registrare un tasso superiore alla media dell’UE. Altri stati, da Cipro (80,6%) alla Spagna (78,7%), Francia (80,1%) e Grecia (72,3%) trascinano la media UE verso il basso, con l’Italia che sostiene la classifica europea con il 67,5%. Poco più del 96% dei laureati con un titolo di studio terziario trova lavoro entro uno o tre anni dalla laurea, mentre questa cifra scende leggermente al 90% per quelli con un titolo di studio non terziario. Il governo ha lanciato lo scorso anno per cercare di portare il tasso di abbandono scolastico in linea con la media dell’UE. Attualmente a Malta un giovane su dieci tra i 18 e i 24 anni abbandona prematuramente la scuola. Questa cifra rimane al di sopra della media dell’UE, con la strategia che mira a ridurla al 9% entro il 2030.

(ITALPRESS).

-Foto: Agenzia Fotogramma-

