Per le imprese la P.A. è “una montagna da scalare”

L'Everest della burocrazia: per aprire un'officina la Pubblica amministrazione chiede 86 adempimenti che si traducono in quasi 19 mila euro di costi da affrontare. Una scalata quasi identica per gli aspiranti imprenditori falegnami. L'analisi è dell'Osservatorio nazionale della CNA. abr/mrv/red