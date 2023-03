“Per la pace”, da Eni Foundation un progetto per le famiglie ucraine

Un progetto di solidarietà rivolto alle famiglie ucraine rifugiate in Italia. Si chiama "Per la pace", ed è un'iniziativa promossa da Eni Foundation - in collaborazione con Protezione Civile, Cooperativa Doc e Università di Torino - che nell'estate del 2022 ha coinvolto 980 persone, soprattutto mamme con bambini. xb4/fsc/gsl