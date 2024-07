PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Buona la prima per la Nazionale maschile di pallanuoto ai Giochi di Parigi2024. Il Settebello, vice campione del mondo a Doha e bronzo europeo a Zagabria 2024, all’Aquatics Centre, ha vinto al debutto nel torneo olimpico contro gli Stati Uniti, gara inaugurale del girone A, con il punteggio di 12-8. Per l’Italia oggi doppiette di Di Fulvio, di Gianazza e di Iocchi Gratta; una rete a testa per Velotto, Fondelli, Echenique, Presciutti, Bruni e Di Somma.

Nel gruppo con gli azzurri, guidati dal commissario tecnico Alessandro Campagna, e gli statunitensi anche la Croazia, campione mondiale a Doha 2024, la Grecia, argento alle Olimpiadi di Tokyo2020, il Montenegro e la Romania. Dopo il debutto con gli Stati Uniti, il Settebello affronterà la Croazia martedì 30 luglio alle 12.05, il Montenegro giovedì 1 agosto alle 16.35, la Romania sabato 3 agosto alle 21.05 e la Grecia lunedì 5 agosto alle 15.10.

Accedono ai quarti di finale le prime quattro classificate dei due gironi del torneo. Finali in calendario domenica 11 agosto.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

