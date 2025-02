CITTÀ DEL VATICANO (ITALPRESS) – Papa Francesco ha passato “una notte serena, ha dormito bene” e questa mattina “ha fatto colazione e ha letto alcuni quotidiani”. Lo riferisce il direttore della Sala Stampa Vaticana, Matteo Bruni, in merito allo stato di salute del Pontefice, ricoverato da ieri al Policlinico Gemelli per un’infezione delle vie respiratorie. Il Papa continua la terapia e gli accertamenti, la febbre non si è alzata.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).