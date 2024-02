ROMA (ITALPRESS) – Ha preso il via la 74esima edizione del Festival di Sanremo. Una manifestazione che rappresenta ancora un evento simbolo della tradizione televisiva italiana per oltre 1 cittadino su 3. Non manca, però, una parte di popolazione (il 28,8%) che ritiene il Festival ormai noioso e superato. Tuttavia, la maggioranza degli italiani dichiara che guarderà la kermesse sanremese, non sempre con costanza e particolare attenzione. Tra coloro che seguiranno solo le puntante più importanti e chi, invece, lo guarderà in modo “distratto”, 1 italiano su 5 si dichiara fedelissimo e seguirà la manifestazione nella sua interezza. Sanremo, però, non è solo musica e spesso durante le puntate vengono affrontate tematiche e ospitati personaggi al di fuori dell’ambito musicale.

Una scelta, tuttavia, apprezzata meno dalla popolazione. In maggioranza, infatti, si dichiarano contrari a questa abitudine, soprattutto tra la popolazione più giovane e, a seguire, da quella più anziana. In questo contesto viene anche largamente (70,1%) condivisa la scelta di Jannik Sinner di declinare l’invito al Festival.

Dati Euromedia Research – Realizzato il 01/02/2024 con metodologia mista CATI/CAWI su un campione di 1.000 casi rappresentativi della popolazione italiana maggiorenne

– foto Euromedia Research –

(ITALPRESS).