Per gli italiani vacanze più brevi ma più frequenti

ROMA (ITALPRESS) - Più breve, più intensa, più frequente. E’ la nuova tipologia di vacanza che gli italiani mostrano di prediligere per l'estate 2024. Sono 36 milioni quelli che si metteranno in viaggio tra giugno e settembre, il 90 per cento ha manifestato la propria preferenza per una destinazione italiana. Poco più del 10% opterà invece per destinazioni estere, principalmente in località di mare vicine al nostro Paese. Un terzo, tuttavia, ha già programmato di fare più di un periodo di vacanza oltre quello principale della stagione estiva: 3,6 milioni replicheranno almeno una volta, 3,1 milioni si muoveranno due volte e 1,7 milioni sono i piu' fortunati che faranno tre periodi di vacanza. Uno scenario che produrrà un giro di affari di 40,6 miliardi di euro. I dati sono quelli di una ricerca Tecnè per conto di Federalberghi. "Il comparto tiene -dice il presidente di Federalberghi Bernabò Bocca- nonostante un anno difficile, alluvioni e siccità che hanno messo in ginocchio intere regioni, e i conflitti internazionali. abr/gtr/col