PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – “A parte il suo problema di salute, che spero risolva il più presto possibile, secondo me c’è un approccio diverso da sport a sport: il tennis ha dei grandi Slam che valgono come un’Olimpiade per lui, per sport olimpici come il nuoto un’Olimpiade vale più di ogni altra cosa. Logico che lui debba prendere delle decisioni sicuramente diverse da un atleta che concorre a un’Olimpiade ogni quattro anni”. Così l’ex campionessa olimpica del nuoto, Federica Pellegrini, che parlando a Parigi a margine dell’inaugurazione di Casa Italia, commenta il forfait del tennista azzurro numero uno del ranking Atp, Jannik Sinner.

– foto Image –

(ITALPRESS).

