Settimo posto per Federica Pellegrini nella finale dei 200 stile libero femminili ai Giochi di Tokyo. L’azzurra ha nuotato in 1’55″91. Oro all’australiana Ariarne Titmus in 53″50, argento all’atleta di Hong Kong Siobhan Bernadette Haughey (1’53″92), bronzo alla nuotatrice canadese Penny Oleksiak (1’54″70).

“Sono molto contenta, e’ stato un bel viaggio, anni e anni di bracciate, ma e’ stato bello. Oggi non voglio piangere, mi sono goduta la finale dall’inizio alla fine e sono contante anche del tempo, il mio miglior stagionale. E’ stato un bel viaggio, dall’inizio alla fine” le parole di Federica Pellegrini dopo la gara. “E’ la mia ultima finale olimpica, il mio ultimo

200 a livello internazionale. E’ giusto cosi’, tra qualche giorno faro’ 33 anni e penso sia il momento piu’ giusto. Volevo ringraziare tutti coloro che mi hanno tifato e chi si e’ alzato anche questa notte. Sono veramente fiera di essere stata capitana in questi ultimi mesi, sono cosciente di lasciare una squadra che non e’ mai stata cosi’ forte. Ci sara’ un bel nuoto nei prossimi anni”.

Federico Burdisso, da parte sua, ha vinto la medaglia di bronzo nei 200 farfalla. L’azzurro ha nuotato in 1’54″45, battuto soltanto dall’ungherese Kristof Milak, medaglia d’oro con il nuovo record olimpico (1’51″25) e dal giapponese Tomoru Honda (1’53″73), medaglia

d’argento.

“Non e’ stato uno dei miei migliori tempi, ma in queste finali conta mettere la mano davanti e ce l’ho fatta arrivando terzo. Il secondo posto era nelle mie corde, ma non sono al 100%, sono un po’ stanco” le parole dell’azzurro. “Devo ancora realizzare bene. Questa Olimpiade e’ un po’ strana, faccio fatica ad accorgermi cosa sta succedendo in giro in questo periodo, ho avuto molto stress, non volevo neanche farla questa gara, ma adesso penso ai 100 con leggerezza e penso a conquistarmi un posto nella staffetta” le parole di Burdisso.

