BUDAPEST (UNGHERIA) (ITALPRESS) – Il podio del trampolino sincro mixed, ai Mondiali di tuffi, a Budapest, si è tinto d’azzurro. I romani Chiara Pellacani (MR Sport – Fiamme Gialle) e Matteo Santoro (MR Sport), campioni europei in carica, hanno totalizzato 293.55 punti e si sono classificati al secondo posto, conquistando la medaglia d’argento. Oro per i cinesi Lin Shan e Zhu Zifeng (324.15); bronzo per i britannici Hames Heating e Grace Reid (287.61).

Nel pomeriggio la Pellacani, alla prima finale iridata individuale della carriera, aveva chiuso, con 269.25 punti, al quarto posto la gara del trampolino da un metro sempre dei Mondiali di tuffi di Budapest.

– foto Image –

(ITALPRESS).

