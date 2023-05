Pedone (Federmanager) “Fondi Pnrr non sfuggano a controllo legalità”

"Con l'arrivo dei fondi del Pnrr ci sarò il problema dell'utilizzazione di questi fondi che non devono sfuggire a un controllo di legalità. E' importante che le aziende e i dirigenti si adoperino per il loro corretto utilizzo". Lo afferma Ferdinando Pedone, di Federmanager Sicilia Occidentale in occasione dell'incontro "Prevenire per non reprimere: misure di contrasto a infiltrazioni criminali e corruzione"



xd6/pc/gtr