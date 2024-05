Mazzola (UniPa) “Oltre 70 corsi di laurea magistrale”

PALERMO (ITALPRESS) - “Come nell’anno accademico corrente, anche nel prossimo presenteremo corsi nuovi e innovativi per le lauree magistrali. Uno di questi sarà sul Data Science, tema centrale per le imprese, un altro riguarda il Linguaggio per le persone con sordità, che costituisce un unicum in Italia ed è realizzato con la partnership delle Università di Venezia e Roma Tre. In generale l’offerta formativa è molto variegata, con oltre 70 corsi di laurea magistrale: offriamo tantissimi percorsi e un contatto diretto con il mondo d’impresa, grazie ai circa tremila accordi di tirocinio curricolare già siglati”. Lo dice Fabio Mazzola, prorettore alla Didattica e all’Internazionalizzazione dell'Università di Palermo. xd8/tvi/gtr