Pecoraro Scanio “Urbino città Unesco non sia pattumiera d’Italia”

ROMA (ITALPRESS) - "Urbino non può diventare la pattumiera d'Italia" lo afferma con decisione il presidente della Fondazione Univerde e già ministro dell'Ambiente, Alfonso Pecoraro Scanio, invitando i cittadini a recarsi alle urne, domenica 23 e lunedì 24 giugno per il ballottaggio, e scegliere come sindaco Federico Scaramuccia. "Sono stato tra i primi a inizio Marzo - ribatte Pecoraro Scanio - a venire nella città ducale per sostenere la candidatura di un giovane che ha avuto il coraggio di prendere una posizione chiarissima contro la scelta folle della Regione e del centrodestra che ipotizzano di realizzare una mega-discarica a Riceci, nella valle prospiciente a Urbino, città il cui centro storico è Patrimonio culturale immateriale dell'Umanità - UNESCO. È una follia". Per l'ex ministro si tratta di un motivo sufficiente per "mobilitarsi e andare a votare, soprattutto per evitare un disastro ambientale. Non è ammissibile pensare di devastare una bellissima area verde per realizzare negli anni 20 del 2000 una struttura obsoleta e bocciata dalla Ue w dalla storia come una mega-discarica dove magari potrebbero confluire rifiuti da varie parti d'Italia".