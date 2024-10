Pecoraro Scanio “Il caffè italiano merita l’Unesco”

MILANO (ITALPRESS) - Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della fondazione Univerde e già ministro dell’Agricoltura, nella giornata internazionale del caffè rilancia da una pizzeria di Milano l’appello per la candidatura a patrimonio Unesco del rito italiano del caffè espresso. “Dopo la vittoria di #pizzaUnesco e mentre é in corso la campagna per il riconoscimento di #cucinaitalianaUnesco occorre insistere per la candidatura del #caffeespressoUnesco. Si tratta di una tradizione nota nel mondo e di un rito diffuso in tutta Italia da Napoli a Venezia, da Milano a Torino, a Palermo. Non dobbiamo mollare! Già il caffè arabo e quello turco hanno avuto riconoscimenti. L’espresso italiano, napoletano etc merita questa candidatura e la vittoria!”. sat/gtr