ROMA (ITALPRESS) – E’ partito il fondo di tutela di oltre 5000 Prodotti agroalimentari tradizionali. Dal ministero dell’Agricoltura un milione di euro e un osservatorio sull’elenco dei cibi e delle ricette del territorio. E’ stata data attuazione a un emendamento nella legge di bilancio 2022, voluto dalla campagna #noFakefood e presentato dalla senatrice Loredana De Petris, che ha stanziato per la prima volta un milione di euro per la promozione dei Pat – come hanno precisato in una conferenza stampa al Mipaaf il ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali Stefano Patuanelli e l’ex ministro Alfonso Pecoraro Scanio che il 18 luglio 2000 firmò il primo elenco dei Pat pubblicato in Gazzetta Ufficiale. “Con questo fondo – ha commentato Pecoraro Scanio – si riconosce il valore dei prodotti agroalimentari tradizionali come elemento di quella biodiversità tutelata ora anche dalla Costituzione riformata a febbraio . Questa è un prima risposta alla petizione promossa su change.org firmata in un giorno da oltre 5000 persone. Ora continueremo per verificare che le regioni usino bene queste prime risorse”.

