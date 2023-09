Pecoraro Scanio “Bene sport in Costituzione ma ora attuare ambiente”

ROMA (ITALPRESS) - Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della fondazione Univerde, già ministro dell’ambiente e promotore della petizione #subitoAmbienteinCostituzione plaude alla nuova modifica costituzionale sullo Sport ma lancia un appello. "Il voto unanime che riconosce il valore dello sport nell’articolo 33 della costituzione è un bel segnale. Ma occorre attuare le norme approvate e ricordo che il nuovo articolo 9 che ha innovato perfino uno dei principi della Costituzione dal febbraio 2022 ancora non ha visto nessuna azione governativa o parlamentare per innovare la legislazione vigente. Le norme costituzionali non devono essere bandiere da sventolare ma produrre atti. E sullo Sport occorre da subito agire per garantire a tutti l’accesso alle attività sportive". mgg/gtr