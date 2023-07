Pecoraro Scanio “Allarmante numero di morti per ondate di calore”

ROMA (ITALPRESS) - "Serve un piano di emergenza per le persone e le aree territoriali più a rischio e servono quegli interventi strutturali promessi da anni come le alberature in aree urbane per ridurre il calore. Assurda l'assenza di iniziativa di Governo e Regioni", sottolinea Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della Fondazione Univerde.