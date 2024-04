Pecoraro Scanio “Agenzia spaziale europea è eccellenza da valorizzare”

ROMA (ITALPRESS) - Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della fondazione Univerde, già ministro dell’ambiente e promotore della rete Ecodigital, ha partecipato alla consegna del riconoscimento “Well” all’agenzia spaziale europea di Frascati e ha voluto rilanciare l’importanza di questa struttura. “I preziosi dati sul cambiamento climatico che vengono diffusi a livello mondiale provengono proprio dall’osservatorio sulla Terra di Frascati che elabora le informazioni provenienti dai satelliti Copernicus . Dobbiamo valorizzare e utilizzare di più questa eccellenza presente sul nostro territorio. Ed è motivo di orgoglio che un edificio dell’Esa abbia ricevuto, dopo quelle per la sostenibilità ambientale, la certificazione pensata per il benessere delle persone che vivono all’interno degli edifici, la Certificazione WELL (Well Building Standard) sulla salubrità e il benessere degli ambienti di lavoro con il più alto punteggio d’Europa.” "Ho apprezzato - aggiunge- il grande e meticoloso lavoro fatto dai dirigenti come Simonetta Cheli e Roberto Franciosi, dai loro collaboratori e dagli esperti esterni che hanno partecipato a realizzare questa best Practice che può essere un modello per tanti edifici pubblici e privati". mgg/gsl