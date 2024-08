PAVIA (ITALPRESS) – I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Pavia, con la collaborazione della Polizia Provinciale, hanno denunciato a piede libero un soggetto per ricettazione e detenzione illecita di armi, munizioni, animali tassidermizzati protetti dalla convenzione CITES e reperti di interesse archeologico. L’attività scaturisce dalla costante attività di contrasto ai traffici illeciti svolta dai Finanzieri di Pavia, i quali hanno individuato, su uno dei più noti portali online di annunci privati, un soggetto che proponeva ni vendita parti di un proiettile dell’artiglieria russa. Considerata la delicatezza e la potenziale pericolosità del materiale in vendita, veniva sottoposta a perquisizione l’abitazione del venditore all’esito della quale veniva rinvenuta una vastissima collezione di munizioni (fortunatamente inerti), pugnali, bastoni, manganelli, tagliole e armi da soft air modificate per apparire a tutti gli effetti identiche alle vere e proprie armi da fuoco. n totale, sono state ritrovate 81 armi di vario tipo, oltre 3.000 munizioni e 8 trappole per animali selvatici.

Tuttavia, gli interessi del “collezionista” spaziavano anche nel campo della tassidermia e dell’archeologia: sono stati rinvenuti, infatti, 13 animali impagliati appartenenti a specie protette – di cui 7 esotiche, tutelate dalla convenzione internazionale CITES – e oltre 100 punte da taglio in selce di interesse archeologico. L’intera collezione è stata sottoposta a sequestro ni quanto illecitamente detenuta in assenza di qualsivoglia denuncia e autorizzazione. Inoltre, sempre nel corso della perquisizione, i militari hanno rinvenuto oltre 600 litri di gasolio destinato ad usi agevolati, detenuto in più taniche, che è stato anch’esso sottoposto a sequestro in quanto prodotto energetico sottratto al pagamento delle accise.

foto: ufficio stampa Guardia di Finanza

(ITALPRESS).