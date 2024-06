Passi avanti verso l’euro digitale

ROMA (ITALPRESS) - Passi avanti nello sviluppo dell’euro digitale. La Banca Centrale Europea ha fornito un aggiornamento, sottolineando l’importanza della privacy degli utenti e della protezione dei dati. Nel 2025 sarà deciso se passare alla fase successiva del progetto. L’obiettivo dell’euro digitale è offrire ai consumatori un’ulteriore opzione, coniugando la comodità dei pagamenti digitali con le caratteristiche tipiche del contante. Il nuovo strumento sarà blindato e universalmente accettato, e rafforzerà la sovranità monetaria dell’Eurozona, riducendo la dipendenza dai fornitori privati non europei. A differenza delle criptovalute, sarà una moneta emessa e garantita dalla Banca centrale Europea. Come il contante, l'euro digitale verrà distribuito a cittadini e imprese da banche e altri prestatori di servizi di pagamento, che possono essere anche Poste o Comuni. La Bce garantirà che lo strumento sia sicuro, che mantenga un valore stabile e che possa essere scambiato al valore nominale con euro contante. Al contrario, i cripto-asset possono fluttuare in modo significativo nel valore e il loro scambio in contanti in euro non può essere garantito. sat/mrv