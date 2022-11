ROMA (ITALPRESS) – Deciso balzo in avanti, per le azzurre del Triathlon, nel World Triathlon Individual Olympic Qualification Ranking: Paris 2024, dopo la prova di World Triathlon Championship Series di Bermuda. Verena Steinhauser, ottava a Bermuda, si è insediata in nona posizione (guadagnandone ben otto), mentre Bianca Seregni, alla seconda presenza in World Triathlon Championship Series e grazie al decimo posto conquistato, ha scalato di dodici posizioni la graduatoria, raggiungendo il 22simo posto e scavalcando l’altra azzurra Ilaria Zane, assente ieri, che occupa la 38sima. Con il 14simo posto ottenuto a Bermuda, invece, Michele Sarzilla ha guadagnato una piazza nel ranking olimpico ed ora occupa la tredicesima posizione. Gianluca Pozzatti, assente domenica, è in 18esima posizione. Pozzatti, Sarzilla, Steinhauser e Zane comporranno il quartetto azzurro che prenderà parte alle 2022 World Triathlon Championship Finals di Abu Dhabi, in programma nell’ultimo fine settimana di novembre, che permetterà di stilare la graduatoria finale dell’anno.

– Foto Ufficio Stampa Fitri –

(ITALPRESS).

