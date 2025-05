ROMA (ITALPRESS) – Francesco Passaro approda al terzo turno degli Internazionali d’Italia, torneo Masters 1000 in corso sulla terra rossa del Foro Italico di Roma. Al secondo turno il tennista umbro si è imposto sul bulgaro Grigor Dimitrov, testa di serie numero 14, con il punteggio di 7-5 6-3, dopo un’ora e 45 minuti di gioco. Per un posto negli ottavi l’azzurro se la vedrà il russo Karen Khachanov, 23esima forza del tabellone, che ha superato il qualificato argentino Roman Andres Burruchaga con il punteggio di 6-4 5-7 6-1.

LE DICHIARAZIONI DI PASSARO

“Giocare in casa mi piace con un pubblico caldo come quello di Roma. Sono contento di essere qui e di aver ripetuto il risultato dell’anno scorso”. Queste le parole di Francesco Passaro dopo la vittoria contro Grigor Dimitrov al secondo turno. “Aver giocato con Dimitrov in Australia mi ha aiutato molto a livello tattico. Sapevo di dover essere aggressivo. Khachanov è un nome noto ed è un grandissimo giocatore. Domani prepareremo il match al meglio. Il calendario è lungo. Chiaramente nessuno è obbligato a giocare tutte le partite, bisogna anche prendersi delle pause per allenarsi. Quest’anno ho fatto una programmazione buona per cercare di giocare più tornei Atp possibili”, ha aggiunto l’umbro. Sull’ingresso di Giacomo Naldi nello staff: “Mi ha aiutato molto nella riabilitazione dopo l’infortunio. Le possibili polemiche attorno ciò quello che è successo con Sinner non mi riguardano”.

ALCARAZ AVANZA

Carlos Alcaraz si qualifica per il terzo turno degli Internazionali d’Italia. Il tennista spagnolo, testa di serie numero 3, ha superato il qualificato serbo Dusan Lajovic per 6-3 6-3. “Oggi ho giocato una buona partita. È andata come mi aspettavo e sono molto contento di questo – le parole post match di Alcaraz – Dopo Madrid ho preso alcuni giorni di riposo per fare fisioterapia. Sono tornato a casa e ho fatto dei test. Sono contento di essere qui”, conclude lo spagnolo, che al terzo turno aspetta il vincente della sfida tra Djere e Michelsen. Al terzo turno anche l’australiano Alex Popyrin, 24esima forza del tabellone, che si è imposto per 6-1 7-6(4) sul qualificato spagnolo Carlos Taberner.

SABALENKA IN SCIOLTEZZA

Aryna Sabalenka approda al terzo turno degli Internazionali d’Italia femminili. La campionessa bielorussa, numero 1 del ranking Wta e del tabellone, ha liquidato al secondo turno la russa Anastasia Potapova con il punteggio di 6-2 6-2. Al terzo turno anche la statunitense Sofia Kenin, testa di serie numero 31, che ha travolto per 6-3 6-0 l’altra russa Anastasia Pavlyuchenkova.

