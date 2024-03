Pasqua, in viaggio 10 milioni di italiani

ROMA (ITALPRESS) - Saranno 10,5 milioni gli italiani in viaggio per Pasqua. Il 92% degli intervistati resterà in Italia, mentre l’8% sceglierà una località estera. È quanto emerge dall'indagine l'indaginerealizzata da Tecnè per conto della Federalberghi. mgg/sat/gtr