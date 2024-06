Parmigiano Reggiano, da New York iniziative per promozione negli Usa

NEW YORK (ITALPRESS) - Dal Summer Fancy Food Show di New York, il Consorzio del Parmigiano Reggiano guarda al futuro del formaggio che è nel cuore degli americani e non solo. Gli Usa costituiscono il principale mercato estero con circa 6mila tonnellate esportate nel canale retail nei soli primi cinque mesi del 2024. Per quanto riguarda l'export nel 2022 si è registrato +8,7%, nel 2023 +7,7%, mentre nei primi 5 mesi del 2024 siamo già a +24,6%. Il Consorzio ha annunciato il consolidamento di un forte investimento per attività di digital e influencer marketing, partecipazione a fiere ed eventi, attivazione e presidio dei punti vendita, supporto agli operatori e, soprattutto, rafforzamento della vigilanza sul mercato a stelle e strisce. mgg/gtr