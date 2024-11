CAGLIARI (ITALPRESS) – L’assessore regionale della programmazione e vice presidente della Regione, Giuseppe Meloni, ha presentato oggi a Oristano nella sede dell’Agenzia Forestas, il primo piano per la parità di genere della Regione. “Questo importante traguardo rappresenta un passo significativo verso la costruzione di una società più equa e inclusiva. I dati del Global Gender Gap 2024 evidenziano l’urgenza di affrontare i divari di genere, sottolineando la necessità di un impegno costante per migliorare la posizione dell’Italia in questo ambito,” ha dichiarato Meloni.

L’assessore ha poi sottolineato l’importanza dei dati relativi alla distribuzione di genere nel sistema regionale e delle misure concrete previste per migliorare il benessere lavorativo, con particolare attenzione all’impegno per la parità di genere e la giustizia sociale. A questo proposito Meloni ha inteso ringraziare la responsabile del gruppo di lavoro gruppo di lavoro per la redazione del piano di uguaglianza di genere (GENDER EQUALITY PLAN – GEP), Dottoressa Simona Corongiu, del Centro regionale di programmazione.

Oltre ai dirigenti e dipendenti di Forestas, ha partecipato anche una rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche, che ha collaborato alla realizzazione del progetto.

“Il Bilancio di genere – ha spiegato l’assessore Meloni – non solo mira a eliminare ogni forma di discriminazione, ma si propone di affrontare le sfide culturali, sociali ed economiche legate alla violenza di genere. Questo riflette una visione più ampia di inclusione e progresso, in linea con l’obiettivo 5 dell’Agenda ONU 2030”: In conclusione ha poi ribadito la determinazione della Regione a diventare un modello virtuoso di inclusione, ponendo così le basi per una comunità in cui ogni individuo possa godere di pari opportunità, promuovendo integrazione e inclusione sociale.

foto: ufficio stampa Regione Sardegna

(ITALPRESS).