ROMA (ITALPRESS) – Giuseppe Mattia Parisi (Carabinieri) e Alice Sotero (Fiamme Azzurre) hanno trionfato al campionato italiano assoluto, che si è appena concluso presso il centro di preparazione olimpica di Montelibretti, in provincia di Roma, e che chiude la stagione agonistica della Federazione Italiana Pentathlon Moderno. Dopo aver chiuso al comando il Ranking Round di scherma, Parisi ha terminato al primo posto le qualifiche del sabato e ha vinto la finale maschile con 1521 punti, al termine di un bel testa a testa finale con Alessandro Colasanti (Carabinieri), secondo a 1509 punti. Terzo Daniele Colasanti (Fiamme Oro) con 1483. “Io e Alessandro siamo stati eccezionali, abbiamo tirato fuori delle performance brillanti in un anno che non è stato il massimo per entrambi, ma ci siamo rimessi in carreggiata in vista della prossima stagione”, ha commentato Parisi.

Sul podio femminile, invece, primo posto per la campionessa europea e vicecampionessa del mondo Alice Sotero (Fiamme Azzurre) che ha totalizzato 1423 punti, anche lei protagonista di un bel duello con Alessandra Frezza (Aeronautica Militare), seconda con 1416 punti. Terzo posto per la campionessa del mondo Elena Micheli (Carabinieri), che ha recuperato dopo un avvio in salita dopo la prova di scherma, e chiuso con 1402 punti. “E’ stata una gara molto bella, ho lottato alla grande e chiuso una stagione bellissima nel migliore dei modi”, ha detto Sotero a fine gara.

La classifica a squadre maschile è stata vinta dalle Fiamme Oro (Colasanti D.- Micheli R.- Tromboni) con 4432 punti, davanti ai Carabinieri (Parisi-Colasanti A.-Cicinelli) a 4196, terzo posto per Cinque Per Tutti (Gioia-Barletta- Ventricini) con il punteggio di 3710. Nella gara femminile primo posto a squadre per i Carabinieri (Micheli-Tognetti A.-Tognetti F.) con 4164 punti, davanti ad Avia Pervia (Sala-Canto-Agazzotti) a 2784.

