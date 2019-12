PARIS SHOW, L’AZZURRO CONCEDE IL BIS A BORMIO

Un alieno sulla Stelvio. Dominik Paris regala spettacolo a Bormio e centra un back to back da sogno: il re della discesa libera conquista la quinta vittoria su questa pista e lo fa in maniera straordinaria. Precisione, velocità, potenza: l’uragano Paris si abbatte su tutta la concorrenza e con questo risultato vola in testa alla classifica generale con 449 punti, 55 in più del norvegese Aleksander Aamodt Kilde. Tredici anni dopo Peter Fill che, il 30 novembre 2006 balzò in testa alla generale dopo la combinata di Beaver Creek, c’è di nuovo un azzurro davanti a tutti: “Quando arrivi al traguardo e vedi quel vantaggio non è male, ero molto contento e soddisfatto e questo pubblico gasa ancora più”, ha dichiarato Paris. Una vittoria con il brivido perché, quando tutto sembrava già delineato, è arrivato lo svizzero Urs Kryenbuehl a chiudere solamente con otto centesimi di ritardo dall’azzurro facendo sussultare il pubblico tricolore. Un secondo posto davvero inaspettato per l’elvetico che ha anche beneficiato di una maggiore luce e di un vento assente, al contrario di Paris: “Non so nemmeno cosa ho fatto, non so se le condizioni sono cambiate cosi tanto – ha dichiarato un incredulo Paris – Ho spinto al massimo, sono andato al limite e non me lo spiego nemmeno io”. Sul gradino più basso del podio ci finisce un altro svizzero, Beat Feuz, che viene scavalcato per quattro punti nella classifica di specialità: “Io sono soddisfatto, ma Paris ha sciato in maniera fantastica – ha sottolineato l’elvetico – sono andato a tutta, mi sono avvicinato, ho rischiato ma non è bastato”. Indietro invece gli altri italiani: il migliore è Mattia Casse, ventesimo al traguardo, mentre Matteo Marsaglia è ventiquattresimo ed Emanuele Buzzi ventinovesimo. Fuori dai punti Peter Fill, alle ultime apparizioni della sua carriera. Soddisfatto il presidente della Federazione italiana sport invernali, Flavio Roda: “Grandi campioni del valore di Paris non ce ne sono tanti – ha rimarcato il numero uno della Fisi – è un orgoglio ed è una grande fortuna avere un campione del genere”. Domani si concluderà questa tre giorni di gare con la combinata alpina e Paris proverà nuovamente a stupire: su questa pista, per lui, nulla è impossibile.

(ITALPRESS).