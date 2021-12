BORMIO (ITALPRESS) – Dominik Paris vince la discesa libera di Bormio, valevole per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino 2021/2022. L’azzurro fa segnare il miglior tempo in 1’54″63, guastando la festa alla Svizzera. Secondo è infatti il leader della generale Marco Odermatt (+0″24), precedendo il connazionale Niels Hintermann (+0″80). Ottima prova di Matteo Marsaglia, decimo a 1″33, mentre più indietro Mattia Casse (17esimo a +1″94) e Pietro Zazzi (29esimo a +2″94). Fuori dalla zona punti invece Guglielmo Bosca (34esimo) e Christof Innerhofer (38esimo).

“Non so come sono riuscito a vincere, ma ho dato il massimo da cima in fondo – confessa Paris, che si conferma il re della Stelvio col settimo successo in carriera su questa pista, il sesto nelle ultime otto stagioni – Sapevo di dover tirare fuori tutto per arrivare davanti. Mi piace qua, mi sento sicuro e mi sento sempre bene su questa pista. Anche quest’anno è stata tosta e difficile, ma quando dai il massimo al traguardo poi sei soddisfatto. Spero di crescere, di migliorare ancora certe cose. Però la sciata sta andando di nuovo bene e la fiducia sta tornando. Super-G? Sperare si può sempre, devo sperare di fare tutto giusto”, chiosa il 32enne carabiniere della Val d’Ultimo, a quota 20 successi in carriera in Coppa del Mondo.

Tessa Worley vince invece lo slalom gigante di Lienz. La francese fa segnare il miglior tempo complessivo in 2’03”88, precedendo di 30 centesimi la slovacca Petra Vlhova. Completa il podio la svedese Sara Hector, staccata di 38 centesimi. Grande rimonta di Federica Brignone, che si ferma al quarto posto (+0″64). In top-10 anche Marta Bassino, sesta a 1″10, più indietro Sofia Goggia (12esima a 1″72), Roberta Melesi (23esima a 2″25) ed Elena Curtoni (24esima a 2″47).

