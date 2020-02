Promuovere attività congiunte per sensibilizzare gli studenti e le studentesse sui principi della parità tra i sessi e delle pari opportunità. E’ quanto prevede un protocollo d’intesa, firmato dalla commissione regionale Pari opportunità della Toscana e il dipartimento Forlilpsi (formazione lingue, intercultura, letterature e psicologia) dell’Università di Firenze. A firmarlo la presidente della commissione Pari opportunità, Rosanna Pugnalini, e la direttrice del Dipartimento dell’ateneo, Ersilia Menesini.

“Si tratta del coronamento di una collaborazione proficua con il Dipartimento che è già in essere da alcuni anni. Abbiamo fatto un lavoro a tutto campo volto alla promozione della cultura della parità tra i generi e al contrasto agli stereotipi e alla violenza di genere; il nostro obiettivo ora è concentrarsi sulla rimozione degli stereotipi dai libri di testo”, ha spiegato Rosanna Pugnalini.

L’accordo prevede, nel dettaglio, di perseguire tre finalità: la promozione di attività congiunte di sensibilizzazione rivolte agli studenti dell’Università di Firenze e alla più ampia cittadinanza, volte alla promozione dei principi della parità tra i sessi e delle pari opportunità attraverso la lotta agli stereotipi e a ogni forma di discriminazione, emarginazione e violenza; la promozione di attività nelle scuole del territorio, per educare le nuove generazioni al valore positivo delle differenze e alla cultura del rispetto; la formulazione di un progetto mirato alla promozione di una coscienza sociale e politica in tema di stereotipi di genere presenti nei libri di testo scolastici, da realizzarsi con la eventuale collaborazione del Consiglio regionale, della Giunta regionale, dell’Ufficio scolastico regionale e della Associazione italiana editori.

L’accordo di collaborazione ha la durata di un anno e potrà essere rinnovato, e non comporta oneri finanziari a carico del dipartimento Forlilpsi e della commissione regionale per le Pari opportunità.

(ITALPRESS).