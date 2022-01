MILANO (ITALPRESS) – Nel Parco Nazionale dello Stelvio sorge Santa Caterina Valfurva, stazione di sport invernali dal 1961. Ha ospitato i Campionati del Mondo di sci alpino femminile, numerose gare di Coppa del Mondo di sci alpino e nordico e la Coppa del Mondo di sci alpino maschile di discesa libera.

Per gli amanti degli sport invernali, la stazione turistica è dotata di impianti di risalita che raggiungono quota 2700 metri e garantisce da fine novembre a maggio neve sicura, sia naturale che programmata. Presenta 40 chilometri di piste per la discesa con tracciati di diverso grado di difficoltà (piste blu, rosse e nere) e 15 chilometri di pista per il fondo con due tracciati, uno agonistico e uno turistico. A 50 metri a piedi dagli impianti di risalita, l’Hotel Sport, raffinato albergo di storica tradizione, totalmente rinnovato, offre una serie di promozioni allettanti per una vacanza invernale in sicurezza.

Dal 16 al 23 gennaio Settimana Bianca, domenica-domenica, 7 giorni di mezza pensione 490 euro a persona; bambini fino a 8 anni alloggiati in camera con i genitori, soggiorno gratuito; dal 21 al 23 (fine settimana, venenerdi’ -domenica), 2 giorni di mezza pensione 150 euro a persona; dal 23 al 30 minimo 3 giorni, mezza pensione 72 euro al giorno e persona (216,00)

Per ogni prenotazione in questi periodi in “Offertissima gennaio 2022”: una escursione gratuita in Fat Bike (02 ore) riservata ad adulti.

Speciale febbraio: dal 28/01 al 05/02/22: 7 giorni di mezza pensione 525 euro a persona, dal 5 al 12, 7 giorni di mezza pensione 560 euro a persona, dal 18 al 20 (fine settimana, venerdi’-domenica), 2 giorni di mezza pensione 180 euro a persona, dal 20 al 27, 7 giorni di mezza pensione 595 euro a persona.

Speciale marzo: dal 4 al 6 (fine settimana, venerdi’-domenica), 2 giorni di mezza pensione 190 euro a persona; dal 5 al 10 (5 giorni, sabato-giovedì): 5 giorni di mezza pensione 400 euro a persona; dal 12 al 19 (Settimana Bianca, sabato-sabato), 7 giorni di mezza pensione 595 euro a persona, dal 26/03 al 02/04 (Neve di primavera, sabato-sabato), 7 giorni di mezza pensione 525 euro a persona.

L’Hotel Sport presenta un nuovissimo dehors nella zona frontale, un servizio bar/aperitivo con musica e fuoco vivo.

La cucina è eccellente e offre una ricca prima colazione a buffet, menù a scelta ogni sera con buffet di insalate e una “wine cellar” con una preziosa collezione di vini d’epoca, vini locali e birre deliziose.

Noto tanto per gli amanti dello sci quanto per gli appassionati di ogni forma di ciclismo in ogni stagione, dispone di un ampio servizio mountain bike e fat bike con 15 biciclette elettriche e 10 fat bike, di un deposito bici ben custodito nel seminterrato, di una piccola officina per le riparazioni e pezzi di ricambio.

Le moderne tecnologie, in linea con le più severe normative europee, si fondono perfettamente con il “gusto per la tradizione”. Dalla reception alle camere, i legni e la pietra richiamano la tradizione alpina, alle pareti le riproduzioni di antiche cartoline testimoniano il fervore che da oltre un secolo anima la Valfurva.

