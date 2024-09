PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Dopo una gara storica e di grande livello agonistico, conclusa con un entusiasmante terzo posto e la medaglia di bronzo conquistata, mentre tutti festeggiavano per il risultato ottenuto, Giacomo Perini è stato escluso dal podio del singolo PR1 ai Giochi Paralimpici di Parigi 2024, perdendo così il terzo posto. “Nella finale del singolo maschile PR1, l’atleta dell’Italia è stato trovato a utilizzare apparecchiature di comunicazione durante la gara, in violazione della regola 28 e dell’Appendice R2, Bye-Law della regola 28. Di conseguenza, l’equipaggio è stato escluso dall’evento e viene classificato ultimo”. La Federcanottaggio sta procedendo a un reclamo ufficiale, fornendo i tabulati del telefono di Perini, che ha la sola colpa di averlo dimenticato in barca, per appurare se è vero che è stato trovato ad usarlo. Oro, dunque, al britannico Benjamin Pritchard in 9.03.84, argento per l’Ucraina con Roman Polianskyi (9.14.47) e bronzo per l’australiano Erik Horrie (9.23.37). Perini aveva chiuso la sua gara in 9’16″38.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

