LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS) – La visita pastorale di Papa Francesco a Malta è prevista dal 2 al 3 aprile.

La visita del Papa era originariamente prevista per maggio 2020, ma il governo maltese e la Santa Sede avevano deciso di rinviarla a causa della pandemia di Covid-19. L’anno scorso, entrambe le parti avevano poi discusso della possibilità che la visita papale si svolgesse alla fine del 2021, ma l’aumento dei casi di Covid-19 ha portato a un nuovo rinvio.

Papa Francesco ha mostrato il suo desiderio di non visitare Malta prima delle prossime elezioni politiche. Di conseguenza, è molto probabile che nelle prossime settimane il Primo Ministro maltese Robert Abela chieda al Presidente di Malta di sciogliere il Parlamento, in modo che a marzo si possano tenere le elezioni.

Papa Francesco sarà il terzo pontefice a recarsi a Malta dopo le visite pastorali di San Giovanni Paolo II nel 1990 e 2001 e di Papa Benedetto XVI nel 2010.

(ITALPRESS).

